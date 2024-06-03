Fenerbahçe'den kombine bilet fiyatı açıklaması: 'Tablo gerçeği yansıtmamaktadır!'

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren ve yeni sezon öncesi taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe'den resmi bir açıklama geldi.

Sosyal medyada ortaya çıkan ve en düşüğü 15 bin lira olan kombine bilet fiyatlarıyla ilgili bir yazı yayımlayan sarı - lacivertliler, yazılanların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Sosyal medyada paylaşılan 2024-2025 futbol sezonu kombine fiyatlarının yer aldığı tablo gerçeği yansıtmamaktadır. Taraftarlarımızın kombine satışları ile ilgili resmi sitemizden yapılacak bilgilendirmeleri dikkate almasını önemle rica ederiz."