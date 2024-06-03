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Fenerbahçe'den kombine bilet fiyatı açıklaması: 'Tablo gerçeği yansıtmamaktadır!'

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#FENERBAHÇE#Kombine#Resmi Açıklama
Fenerbahçeden kombine bilet fiyatı açıklaması: Tablo gerçeği yansıtmamaktadır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 11:44

Fenerbahçe, sosyal medyada ortaya atılan yeni sezon kombine bilet fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yayımladı ve yazılan rakamların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren ve yeni sezon öncesi taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe'den resmi bir açıklama geldi.

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Sosyal medyada ortaya çıkan ve en düşüğü 15 bin lira olan kombine bilet fiyatlarıyla ilgili bir yazı yayımlayan sarı - lacivertliler, yazılanların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Sosyal medyada paylaşılan 2024-2025 futbol sezonu kombine fiyatlarının yer aldığı tablo gerçeği yansıtmamaktadır. Taraftarlarımızın kombine satışları ile ilgili resmi sitemizden yapılacak bilgilendirmeleri dikkate almasını önemle rica ederiz."

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#FENERBAHÇE#Kombine#Resmi Açıklama

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