Fenerbahçe'den kırmızı kart beklentisi! Mourinho ve oyunculardan tepki, iptal kararı...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Lyon'un karşılaştığı mücadelede tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Ülker Stadı'ndaki müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetti.

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Lyon'da Kumbedi, 31. dakikada Szymanski'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Yoğun itirazların ardından İrfan Can Kahveci, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

VAR UYARMADI

Hakem Simone Sozza'ya VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve Kumbedi, sarı kart ile cezalandırıldı.

İPTAL İÇİN VAR UYARISI

Mücadelenin 45+3. dakikasında ise Niakhate, İrfan Can'ın topla buluşmasını engellemek isterken milli futbolcuya kayıp müdahalede bulundu.

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KIRMIZI KART ÇIKTI AMA...

Hakem Simone Sozza, Niakhate'nin müdahalesinin ardından kırmızı kartına başvurdu.

Hakem Simone Sozza, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal etti.