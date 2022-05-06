Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler açıklaması! Beşiktaş derbisi öncesi...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlık açıklaması yaptı.

Sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae ve Arda Güler'in forma giyemeyeceğini duyurdu.

KIM, GÜNEY KORE'YE GİDECEK

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle Güney Kore’ye gideceğini açıkladı.

ARDA GÜLER'DE ÖDEM

Sarı-lacivertli kulüp, genç oyuncu Arda Güler'in ise sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığını belirtti.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae’nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore’ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır.

Haberin Devamı

Genç oyuncumuz Arda Güler’in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR’ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği maçlarda Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir katkı sağladı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 3 gol atıp 3 asist yapan 17 yaşındaki hücum oyuncusu, toplamda 12 maçta forma giydi.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 12 maçta sadece 284 dakika sahada kalan Arda Güler'in sahada olduğu bu maçların tamamını kazanarak müthiş bir istatistik yakaladı.

İşte Arda Güler'in süre aldığı maçlar;

2. hafta: Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

15. hafta: Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor

25. hafta: Giresunspor 1-2 Fenerbahçe

26. hafta: Fenerbahçe 2-0 Hatayspor

27. hafta: Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe

29. hafta Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe

30. hafta Fenerbahçe 2-1 Konyaspor

31. hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

32. hafta Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Haberin Devamı

33. hafta Fenerbahçe 2-0 Göztepe

34. hafta Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe

35. hafta Fenerbahçe 3-2 Gaziantep FK

TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN YAPILACAK

Fenerbahçe, derbi öncesi Kadıköy'de taraftarıyla buluşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17:45'te Ülker Stadyumu'nda taraftara açık antrenman düzenleneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımız, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde taraftarımıza açık bir şekilde gerçekleştirecektir.

Fenerbahçemiz, her zaman ve her şartta Sarı Lacivertimizin yanında olan, Kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır.

Not: Stadımıza giriş için, passo.com.tr üzerinden, 1 TL karşılığında biletin temin edilmesi gerekmektedir.