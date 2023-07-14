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Fenerbahçe'den Keylor Navas sürprizi! Livakovic derken...

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#Transfer#Fenerbahçe#Keylor Navas
Fenerbahçeden Keylor Navas sürprizi Livakovic derken...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 16:42

Süper Lig'de transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, kaleci transferinde Dominik Livakovic'in ardından Keylor Navas'ı da gündemine aldı.

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Fenerbahçe'nin kaleci transfer çalışmalarıyla ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Livakovic'i isteyen Fenerbahçe'nin Keylor Navas'ı da gündemine aldığını yazdı.

Geçen sezonu Notthingham Forest'ta kiralık geçiren Kosta Rikalı kalecinin PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. PSG, 36 yaşındaki kaleciyi bu yaz satmak istiyor.

Romano'ya göre Fenerbahçe'nin önceliği Rogrigo Becao'ya imza attırmak. Bu transferin ardından kaleci transferine ağırlık verilecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Keylor Navas

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