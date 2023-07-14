Fenerbahçe'den Keylor Navas sürprizi! Livakovic derken...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin kaleci transfer çalışmalarıyla ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Livakovic'i isteyen Fenerbahçe'nin Keylor Navas'ı da gündemine aldığını yazdı.

Geçen sezonu Notthingham Forest'ta kiralık geçiren Kosta Rikalı kalecinin PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. PSG, 36 yaşındaki kaleciyi bu yaz satmak istiyor.

Romano'ya göre Fenerbahçe'nin önceliği Rogrigo Becao'ya imza attırmak. Bu transferin ardından kaleci transferine ağırlık verilecek.