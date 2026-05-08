×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den kesin ayrılıyor! Başkan adayları 3 isim seçti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Seçim#Hakan Safi
Fenerbahçeden kesin ayrılıyor Başkan adayları 3 isim seçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 10:53

Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, takımdan ilk gönderilecek ismi belirledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de bu yaz saha içindeki en büyük değişim kalede yaşanacak. Büyük umutlarla, tüm dünyada ses getirerek transfer edilen Ederson, sezon bitmeden kredisini tüketti.

Kongrede Aziz Yıldırım da seçilse, Hakan Safi de yeni başkan olsa Sambacı’nın takımda kalması beklenmiyor.

Fenerbahçeden kesin ayrılıyor Başkan adayları 3 isim seçti

TARTIŞILMAYACAK İSİMLER

İki başkan adayı da tartışılmayacak bir isme eldivenleri emanet etmek istiyor. Görüşülen kaleciler ses getirecek cinsten.

Fenerbahçeden kesin ayrılıyor Başkan adayları 3 isim seçti

JAN OBLAK

Jan Oblak, adı Fenerbahçe ile anılan file bekçilerinin başında geliyor. Dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Sloven eldiven, 2014’ten beri formasını giydiği Atletico Madrid ile yollarını ayırabilir. Ancak bu transfer hiç kolay değil.

Haberin Devamı

Fenerbahçeden kesin ayrılıyor Başkan adayları 3 isim seçti

MIKE MAIGNAN

Milan forması giyen Mike Maignan da yeni bir sayfa açmaya hazır. Geçen sezon Galatasaray’ın gündemine gelen başarılı kaleci, İtalyan ekibinde kalmayı tercih etmişti. 30 yaşındaki file bekçisi PSG’nin de gündeminde.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasaray teklif yaptı ‘Altın madalya’ ile ödüllendirdilerFenerbahçe ve Galatasaray teklif yaptı! ‘Altın madalya’ ile ödüllendirdilerHaberi görüntüle

Fenerbahçeden kesin ayrılıyor Başkan adayları 3 isim seçti

LUCAS CHEVALIER

Fransız devi Maignan’ı kadrosuna katabilirse, geçen yaz bonservisine 40 milyon Euro ödediği Lucas Chevalier’yi gönderebilir. 24 yaşındaki kalecinin kiralık olarak transferi gündeme gelebilir. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçilmeleri halinde çok zor görünen bu transferlerden birini gerçekleştirmek için sonuna kadar bastırmaya kararlı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Seçim#Hakan Safi

BAKMADAN GEÇME!