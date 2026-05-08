Fenerbahçe'den kesin ayrılıyor! Başkan adayları 3 isim seçti

Fenerbahçe’de bu yaz saha içindeki en büyük değişim kalede yaşanacak. Büyük umutlarla, tüm dünyada ses getirerek transfer edilen Ederson, sezon bitmeden kredisini tüketti.

Kongrede Aziz Yıldırım da seçilse, Hakan Safi de yeni başkan olsa Sambacı’nın takımda kalması beklenmiyor.

TARTIŞILMAYACAK İSİMLER

İki başkan adayı da tartışılmayacak bir isme eldivenleri emanet etmek istiyor. Görüşülen kaleciler ses getirecek cinsten.

JAN OBLAK

Jan Oblak, adı Fenerbahçe ile anılan file bekçilerinin başında geliyor. Dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Sloven eldiven, 2014’ten beri formasını giydiği Atletico Madrid ile yollarını ayırabilir. Ancak bu transfer hiç kolay değil.

MIKE MAIGNAN

Milan forması giyen Mike Maignan da yeni bir sayfa açmaya hazır. Geçen sezon Galatasaray’ın gündemine gelen başarılı kaleci, İtalyan ekibinde kalmayı tercih etmişti. 30 yaşındaki file bekçisi PSG’nin de gündeminde.

LUCAS CHEVALIER

Fransız devi Maignan’ı kadrosuna katabilirse, geçen yaz bonservisine 40 milyon Euro ödediği Lucas Chevalier’yi gönderebilir. 24 yaşındaki kalecinin kiralık olarak transferi gündeme gelebilir. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçilmeleri halinde çok zor görünen bu transferlerden birini gerçekleştirmek için sonuna kadar bastırmaya kararlı.