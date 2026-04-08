Fenerbahçe'den Kayserispor maçına gelecek taraftarlara jest!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 12:36

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın 3 bin 838 TL olarak açıklanan bilet fiyatının 2 bin 338 TL’lik kısmını kulübün karşılayacağını, taraftarlardan ise yalnızca bin 500 TL alınacağını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Kayseri'de oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır.

Gözden KaçmasınReal Madrid evinde Bayern Münihe boyun eğdi, İspanyollar Arda Güler değişikliği için Arbeloayı topa tuttuReal Madrid evinde Bayern Münih'e boyun eğdi, İspanyollar Arda Güler değişikliği için Arbeloa'yı topa tuttu!Haberi görüntüle

Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına, 3 bin 838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları Kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca bin 500 TL tahsil edilecektir. Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00’e kadar alınacaktır."

Talep ve satış sürecinin kulübün resmi internet sitesi üzerinden olacağı belirtildi.

