Fenerbahçe'den Kayseri'de kırmızı kart tepkisi! Ederson'un kaşı açıldı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 33. dakikasında Guendouzi ile Makarov arasında yaşanan pozisyon için kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın hakemi Ali Yılmaz, Makarov'a sarı kart gösterirken konuk ekip tepki gösterdi.

Pozisyonun devamında ise iki takım oyuncuları arasında ufak bir tartışma yaşandı.

İTİRAZLARDAN İKİ SARI KART

Fenerbahçe'de kalesini terk ederek hakemin yanına giden Ederson, sarı kart gördü.

Yedek kulübesinde şans bekleyen Fred de itirazlarının ardından sarı kart gördü.

EDERSON'A YABANCI MADDE

Kayseri'de dakikalar 45+1'i gösterdiğinde sarı-lacivertliler N'Golo Kante'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin golünün ardından Kayserispor tribünlerinden atılan yabancı madde, Fenerbahçe kalecisi Ederson'a isabet etti.

Kaşı açılan Brezilyalı eldiven, yapılan bandajın ardından oyuna devam etti.