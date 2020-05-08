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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 14:06,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den KAP açıklaması!

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Fenerbahçe'den KAP açıklaması!
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Fenerbahçe, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin KAP açıklaması şu şekilde...

''Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon ABD Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro'ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları'na gerilemiştir.''

Fenerbahçeden KAP açıklaması

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