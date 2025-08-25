×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’den kaleye dev transfer! Dünya yıldızı geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Kaleci
Fenerbahçe’den kaleye dev transfer Dünya yıldızı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 11:01

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezonda takımda kesinlikle düşünmediğini ilettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, kendisine uzun bir süredir kulüp arıyordu. Son yaşanan gelişmelere göre tecrübeli isme Premier Lig'den talip çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana bir türlü istenen performansı veremeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Türkiye serüveni sona ermeye yakın. Yönetimin ve teknik heyetin kesinlikle takımda düşünmediği Hırvat kaleciye Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe’den kaleye dev transfer Dünya yıldızı geliyor

PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Dominik Livakovic'i transfer listesinin en tepesine yazmış durumda. Teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun isteği sonrası kaleci Matz Sels ile mücadele edebilecek bir kaleci transfer etmek isteyen Nottigham Forest, Livakovic'in transferi için temasa geçti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’den kaleye dev transfer Dünya yıldızı geliyor

FENERBAHÇE KALECİ ALACAK

Kaleci transferini şarta bağlı olarak planlayan Fenerbahçe'nin en büyük şartı, Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması. Hırvat kalecinin Nottingham Forest'a transfer olması sonrası sarı-lacivertli ekip yüksek kalite bir kaleciyi transfer ederek mevcut kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yeniden ikinci kaleci konumuna getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin kaleci transferi için listesinde Andriy Lunin, Yann Sommer, Uğurcan Çakır gibi üst düzey isimler bulunuyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Tielemans ve Gimenez transferi için taktiğini buldu Osimhen planı devreye giriyorFenerbahçe, Tielemans ve Gimenez transferi için taktiğini buldu! Osimhen planı devreye giriyorHaberi görüntüle

LIVAKOVIC'İN PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımda 72 maçta kaleyi korudu. Livakovic, bu maçlarda kalesinde 78 gol gördü ve 26 maçta kalesini gole kapattı. 30 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Kaleci

BAKMADAN GEÇME!