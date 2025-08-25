Fenerbahçe’den kaleye dev transfer! Dünya yıldızı geliyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana bir türlü istenen performansı veremeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Türkiye serüveni sona ermeye yakın. Yönetimin ve teknik heyetin kesinlikle takımda düşünmediği Hırvat kaleciye Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Dominik Livakovic'i transfer listesinin en tepesine yazmış durumda. Teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun isteği sonrası kaleci Matz Sels ile mücadele edebilecek bir kaleci transfer etmek isteyen Nottigham Forest, Livakovic'in transferi için temasa geçti.

FENERBAHÇE KALECİ ALACAK

Kaleci transferini şarta bağlı olarak planlayan Fenerbahçe'nin en büyük şartı, Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması. Hırvat kalecinin Nottingham Forest'a transfer olması sonrası sarı-lacivertli ekip yüksek kalite bir kaleciyi transfer ederek mevcut kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yeniden ikinci kaleci konumuna getirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin kaleci transferi için listesinde Andriy Lunin, Yann Sommer, Uğurcan Çakır gibi üst düzey isimler bulunuyor.

LIVAKOVIC'İN PERFORMANSI

2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımda 72 maçta kaleyi korudu. Livakovic, bu maçlarda kalesinde 78 gol gördü ve 26 maçta kalesini gole kapattı. 30 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.