×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe’den kaleye dev hamle! İki başkan adayı aynı isim için yarışta

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ederson#Kaleci
Fenerbahçe’den kaleye dev hamle İki başkan adayı aynı isim için yarışta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 10:38

Fenerbahçe'de Ederson ile yolların ayrılması beklenirken, başkan adaylarından Hakan Safi’nin transfer listesine eklediği dünyaca ünlü kaleci için Aziz Yıldırım cephesinin de harekete geçtiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki isim, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’in formasını giyen Jan Oblak. Başkan adaylarından Hakan Safi’nin listesinde yer aldığı iddia edilen 33 yaşındaki eldiven ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’den kaleye dev hamle İki başkan adayı aynı isim için yarışta

AZİZ YILDIRIM DA İSTİYOR

Aziz Yıldırım’ın da Sloven kaleci için harekete geçtiği öğrenildi. İki başkan adayının kaleci için listesinde ilk sıradaki ismin de Oblak olduğu belirtildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe başkan adaylarına transferde iki müjde birdenFenerbahçe başkan adaylarına transferde iki müjde birden!Haberi görüntüle

TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

2028 yılında kontratı sona erecek olan tecrübeli eldivenin daha önce takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Oblak, sezon sonunda kendisine gelen teklifleri dinleyecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ederson#Kaleci

BAKMADAN GEÇME!