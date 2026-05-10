Fenerbahçe’den kaleye dev hamle! İki başkan adayı aynı isim için yarışta

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler’in hedefindeki isim, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’in formasını giyen Jan Oblak. Başkan adaylarından Hakan Safi’nin listesinde yer aldığı iddia edilen 33 yaşındaki eldiven ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM DA İSTİYOR

Aziz Yıldırım’ın da Sloven kaleci için harekete geçtiği öğrenildi. İki başkan adayının kaleci için listesinde ilk sıradaki ismin de Oblak olduğu belirtildi.

TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

2028 yılında kontratı sona erecek olan tecrübeli eldivenin daha önce takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Oblak, sezon sonunda kendisine gelen teklifleri dinleyecek.

