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Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Maaşının iki katı teklif edildi iddiası

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#Fenerbahçe#Transfer#İtalya
Fenerbahçeden kaleci operasyonu Maaşının iki katı teklif edildi iddiası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 17:59

Takım başına dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'nin, Juventus'ta forma giyen İtalyan file bekçisi için teklifte bulunduğu öne sürüldü.

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Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Juventus'un kalecisi Mattia Perin'i kadrosuna katmak için teklif yaptığı iddia edildi.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un yedek kalecisi Mattia Perin, sarı lacivertli takımdan gelen cazip teklifi kabul etmedi.

Haber detayında, İtalyan takımında yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Perin'e, Fenerbahçe tarafından maaşının neredeyse iki katına yakın bir ücret önerildiği belirtildi. Ancak tecrübeli kalecinin bu teklifi reddettiği ifade edildi.

Haberde, 31 yaşındaki file bekçisinin daha önce 6 Serie A takımından transfer teklifi aldığı ancak bunların tamamını Juventus'ta kalmak için geri çevirdiği hatırlatıldı.

Siyah beyazlı takımla 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli kalecinin menajeri Alessandro Lucci'nin, sportif direktör Cristiano Giuntoli ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

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Perin'in Juventus'la 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu ifade edilirken yönetimin 2+1 yıllık mukavele önerdiği kaydedildi.

Geride kalan sezonda 8 maçta forma giyen Matia Perin, 4 gol yedi. Tecrübeli file bekçisi 5 maçta ise kalesini gole kapadı.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#İtalya

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