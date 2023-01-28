Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe'den Kadınlar Süper Lig'inde 18-0'lık galibiyet!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kireçburnu#Süper Lig
Fenerbahçeden Kadınlar Süper Liginde 18-0lık galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 16:28

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadınlar Futbol Süper Lig'nde Kireçburnu'nu 18-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Kadınlar Futbol Süper Ligi 14. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Kireçburnu karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 18-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 3, 23, 40, 62, 68, 86. dakikalarda Busem Şeker, 7, 32 ve 45. dakikalarda Yaşam Göksu, 9 ve 21. dakikalarda Faustina Adjei Kyeremeh, 12. dakikada Nazlıcan Parlak, 36. dakikada Meryem Cennet Çal, 65, 70 ve 87. dakikalarda Setenay, 77. dakikada Cansu Kara ve 79. dakikada Ecem attı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi’nin golcü oyuncusu Busem Şeker kaydettiği 6 gol ve 5 asistle yıldızlaştı.

Alınan bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetine imza atan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, puanını 29’a yükseltti.

Gözden Kaçmasın

MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetimi istifa etti Yerine sürpriz isim... Resmi açıklama geldi...MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetimi istifa etti! Yerine sürpriz isim... Resmi açıklama geldi...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Kireçburnu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık
Gizemli hastalık Şeyin sırrı neden hâlâ çözülemedi Her şey 2013te başladı 6 ay içinde bir zombiye dönüştüm

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı neden hâlâ çözülemedi? Her şey 2013'te başladı! '6 ay içinde bir zombiye dönüştüm'

#Havana Sendromu
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi