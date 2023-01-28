Fenerbahçe'den Kadınlar Süper Lig'inde 18-0'lık galibiyet!

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Kadınlar Futbol Süper Ligi 14. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Kireçburnu karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 18-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 3, 23, 40, 62, 68, 86. dakikalarda Busem Şeker, 7, 32 ve 45. dakikalarda Yaşam Göksu, 9 ve 21. dakikalarda Faustina Adjei Kyeremeh, 12. dakikada Nazlıcan Parlak, 36. dakikada Meryem Cennet Çal, 65, 70 ve 87. dakikalarda Setenay, 77. dakikada Cansu Kara ve 79. dakikada Ecem attı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi’nin golcü oyuncusu Busem Şeker kaydettiği 6 gol ve 5 asistle yıldızlaştı.
Alınan bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetine imza atan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, puanını 29’a yükseltti.