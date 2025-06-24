Fenerbahçe'den Jonathan David'e tarihi transfer teklifi!

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile 5 yıllık başarılı bir serüven geçiren Kanadalı yıldız golcü Jonathan David sözleşmesinin sona ermesiyle Fransız ekibine veda etti.





60 MİLYON EUROLUK TALEP

David tarafı, yakın zamanda kendisini isteyen kulüplerden 3 yıllık anlaşma karşılığı 60 milyon Euro talep etmişti. Bu paranın içinde imza ücreti, maaş ve imaj hakları gibi kalemler yer alıyordu.

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FENERBAHÇE KESENİN AĞZINI AÇTI

25 yaşındaki forvetin, takıma büyük katkı yapacağını düşünen SarıLacivertliler, Kanadalı oyuncu için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

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YILLIK 18.5 MİLYON EURO

Alınan bilgiye göre yıldız futbolcuya beklediği gibi 3 yıllık bir sözleşme önerildi ve karşılığında da senelik 18,5 milyon Euro’luk bir teklif yapıldı. David cephesinin oldukça sıcak baktığı bu teklife dönüş yapmak için biraz zaman istediği ve kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirerek bir karar alacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 49 resmi maça çıkan Jonathan David bu karşılaşmalarda 25 gol ve 12 asistlik skor katkısı sağladı.