×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Jamie Gittens için açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jamie Gittens#Chelsea
Fenerbahçeden Jamie Gittens için açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 20:19

Fenerbahçe, basında çıkan Jamie Gittens haberleriyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Jamie Gittens ile ilgilendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün bazı mecralarda, Chelsea FC oyuncusu Jamie Gittens ile Kulübümüzün ilgilendiğine yönelik yer alan haberler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, gerçek dışı transfer iddiaları ve oluşturulmaya çalışılan suni gündemler üzerinden yönlendirme çabalarının hiçbir karşılığı olmadığını bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.

Fenerbahçe; futbol başta olmak üzere tüm branşlarında sportif yapılanmasını, transfer politikasını ve gelecek planlamasını kendi stratejisi, ihtiyaçları ve belirlediği program doğrultusunda yürütmektedir.

Bu nedenle, Kulübümüzün adı kullanılarak kamuoyu oluşturmaya ve Fenerbahçe'yi belirli yönelimlere sevk etmeye yönelik bu anlayıştan vazgeçilmesini bekliyoruz.

Haberin Devamı

Bizim şu an tek konsantrasyonumuz Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasıdır.

Büyük Fenerbahçe taraftarından da bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini; yalnızca Kulübümüzün resmi kanallarından yapılan açıklamaları dikkate alarak takımlarımıza desteklerini sürdürmelerini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jamie Gittens#Chelsea

BAKMADAN GEÇME!