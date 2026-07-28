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Fenerbahçe'den İtalya'ya Leao çıkarması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Leao#Transfer
Fenerbahçeden İtalyaya Leao çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 07:00

Yönetici Cihan Kamer, Milan yetkilileriyle görüşmek için İtalya'da! İtalyan ekibi pazarlığı 50 milyon Euro’dan açarken Kanarya 40 milyon Euro’ya transferi tamamlama amacında.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Rafael Leao’nun transferi için Milan yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek üzere Milano’ya uçtu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık 7 milyon Euro’yu bulan yüksek maaş yükünden kurtulmak için transfere sıcak bakıyor ancak yaklaşık 50 milyon Euro bonservis beklentisi içinde. Fenerbahçe ise 40 milyon Euro’nun üstüne çıkmaya niyetli değil.

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Tarafların bonservis pazarlığında anlaşamaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği de masada.

Transfer piyasasının ünlü menajeri Jorge Mendes’in süreçte aktif rol oynadığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçeden İtalyaya Leao çıkarması

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ADI G.SARAY’LA DA ANILDI

Leao'nun ismi bir süre önce Galatasaray ile de anılmış, sarı kırmızılıların oyuncuya yıllık 10 milyon Euro’nun üzerinde maaş teklif ettiği öne sürülmüştü. İtalyan basınına göre Fenerbahçe transferi gerçekleştirmeye yakın.

291 MAÇTA 145 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

2019 yazında 50 milyon euro karşılığında Sporting'den transfer edilen Leao, Milan'da geçirdiği 7 sezonda 291 maça çıktı ve 80 gol - 65 asist üreterek toplamda 145 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Fenerbahçe#Leao#Transfer

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