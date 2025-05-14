Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! Napoli'den çifte transfer hedefi

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Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmak üzere olan Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda İtalya’da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli’den iki yıldızın peşine düştü.

İLK HEDEF ANGUISSA

Fenerbahçe daha önce Zambo Anguissa’yı gündemine almıştı. Başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesi bitiyor. Napoli, uzatma opsiyonunu kullanmak istese de 29 yaşındaki oyuncu bunu kabul etmedi.

Anguissa’nın serbest kalarak Mavi-Beyazlılar’dan ayrılması bekleniyor. Yıldız futbolcunun menajeri Maxime Nana ile aracılar vasıtasıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi.

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İKİNCİ HEDEF MERET

Fenerbahçe, Napoli ile sözleşmesi bitecek olan bir diğer yıldızı, kaleci Alex Meret’i de listeye ekledi. Başarılı file bekçisinin geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan ekibi, 28 yaşındaki eldivenin sözleşmesini uzatmak için menajeri Federico Pastorello ile görüşmeleri sürdürüyor.

İSTANBUL'DA OFİS AÇTI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun da önümüzdeki günlerde Pastorello ile masaya oturması bekleniyor. Ünlü menajer, Türk futbolunda daha aktif olmak için geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir ofis açmıştı. Pastorello ile buradaki ofisinde bir toplantı yapılabilir.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak olan Sarı-lacivertliler bu nedenle özellikle bonservisi elinde olacak isimleri bir an önce kadrosuna katmak istiyor.