Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Çağlar Soyüncü için sakatlık açıklaması

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Fenerbahçe, resmi yayın organından yaptığı açıklamada İsmail Yüksek ve Çağlar Soyüncü'nün sakatlıklarının tedavisine başlandığını duyurdu.



Açıklama şu şekilde oldu;



Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımımızda C. Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü