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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: Gerçek dışı

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#FENERBAHÇE#Ali Koç#İsmail Kartal
Fenerbahçeden İsmail Kartal açıklaması: Gerçek dışı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 15:55

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un İsmail Kartal ile iletişime geçtiği iddia edilmişti. Sarı - lacivertli kulüpten açıklama geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibine 3-1 mağlup olarak ilk yenilgisini almıştı.

Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısına katılmamış ve Ülker Stadyumu'ndan ayrılmıştı.

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Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör İsmail Kartal'ı aradığı ve 'Hiçbir kulüple anlaşma, benden haber bekle' ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada öne sürülen iddiaları yalanladı.

Sarı - lacivertlilerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.

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Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz."

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında yer alan teknik direktör İsmail Kartal, 99 puan toplamış ve sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

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#FENERBAHÇE#Ali Koç#İsmail Kartal

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