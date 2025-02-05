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Fenerbahçe'den ironik paylaşım!

Güncelleme Tarihi:

#Talisca#Cenk Tosun#Fenerbahçe
Fenerbahçeden ironik paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 23:34

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Cenk Tosun ve Anderson Talisca, klasikleşen gol sevinçlerini yıllar sonra Kadıköy'de gerçekleştirdi. Mücadelenin ardından sarı - lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabı, iki futbolcusunu aynı karede yer aldığı ironik bir paylaşımda bulundu.

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Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Erzurum FK'yı 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Müsabakada farkı 2'ye çıkartan golü penaltıdan kaydeden Cenk Tosun, yıllar sonra Fenerbahçe'de tekrar bir araya gelen Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile klasikleşmiş gol sevincini gerçekleştirdi.

Mücadelenin ardından ise Fenerbahçe, "Bu gece bazı arkadaşlarınız bu ruh halinde olabilir... Sadece söylüyorum." ifadeleriyle, Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un gol sevinci fotoğrafını paylaştı.

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#Talisca#Cenk Tosun#Fenerbahçe

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