Fenerbahçe'den ironik paylaşım!

Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Erzurum FK'yı 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı - lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Müsabakada farkı 2'ye çıkartan golü penaltıdan kaydeden Cenk Tosun, yıllar sonra Fenerbahçe'de tekrar bir araya gelen Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile klasikleşmiş gol sevincini gerçekleştirdi.

Mücadelenin ardından ise Fenerbahçe, "Bu gece bazı arkadaşlarınız bu ruh halinde olabilir... Sadece söylüyorum." ifadeleriyle, Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un gol sevinci fotoğrafını paylaştı.

