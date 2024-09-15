Fenerbahçe'den inanılmaz seri: 60 yıllık rekoru kırdı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 kazandığı maçla kulüp rekoru kırdı.

MOURINHO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK! DZEKO YEDEĞE, EN NESYRI 11'E

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maçlarına göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı.

Süper Lig'de son oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Edin Dzeko da yedeğe çekildi.

Portekizli teknik adam, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerlerine savunmada Rodrigo Becao ile santrforda Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

Kasımpaşa karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin oynadı. Forvet arkasında Sebastin Szymanski şans bulurken, ileri uçta Youssef En-Nesyri forma giydi.

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Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'den 2 penaltı itirazı Haberi görüntüle

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Edin Dzeko yedek kulübesinde görev bekledi.

Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

6 OYUNCU KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Bright Osayi-Samuel ile Alexander Djiku'nun yanı sıra henüz fiziksel olarak hazır olmayan yeni transfer Filip Kostic kadroda yer almadı.

Bartuğ Elmaz, Levent Mercan ve Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya dahil edilmedi.

SAINT-MAXIMIN İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin flaş transferlerinden Allan Saint-Maximin, 22. dakikada şık bir golle takımını öne geçirdi. Ceza yayı solunda topla buluşan Saint-Maximin, uzak köşeye plase bir vuruşla kaleciyi avladı ve Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

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TADIC ATMAYA DEVAM EDİYOR

Alanyaspor maçında iki golle yıldızlaşan Dusan Tadic, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. 39. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Sırp yıldız, topu ağlara gönderip maçın skorunu belirledi: 0-2.

Tadic ayrıca Saint-Maximin'in golünde asisti de yapan isimdi.

AMRABAT İLK KEZ FORMA GİYDİ

Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Sofyan Amrabat, ilk kez Kasımpaşa maçında kadroya girdi. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Faslı futbolcu, 81. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girdi.

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TARİHİ GALİBİYET! KULÜP REKORU KIRILDI

Ligde devam eden en uzun yenimezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe, seriyi 32 maça çıkardı ve kulüp rekoru kırdı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin bugün kırdığı 31 maçlık yenilmezlik serisi, 1964/65 sezonuna aitti.

KASIMPAŞA'YA KARŞI 10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Son yıllarda mavi-beyazlılara karşı üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 10 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 28 gol kaydederken, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

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DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı evinde konuk edecek olan Fenerbahçe, kritik derbi öncesi kazanarak liderlik yarışında hata yapmadı.

KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünde gol yemeyen Fenerbahçe, 1988/89'dan bu yana ilk kez ligdeki ilk 5 maçının 4'ünde gol yemedi.

MOURINHO, PEREIRA'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI

Jose Mourinho, Vitor Pereira’dan (2015/16) bu yana Fenerbahçe’nin başında bir Süper Lig sezonundaki ilk beş maçı namağlup geçen ilk yabancı teknik direktör oldu.