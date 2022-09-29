Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Pelkas, geleceğiyle ilgili konuştu

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Yaz transfer döneminin sonunda Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekibi Hull City'ye kiralık transfer olan Dimitrios Pelkas, yeni takımı ve takımdaki geleceğiyle ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

'Hull City ile yeni sezonda devam edecek misin' şeklindeki soruya; 'Bu soruya şimdilik cevap veremem. Buraya futbol oynamayı özlediğim için geldim. Daha fazla oynamak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu ligi merak ediyorum.' yanıtını veren Pelkas; Hull City'ye imza atmasıyla ilgili 'Bu transfer daha yükseğe çıkıp çıkamayacağımı görmek için bir meydan okuma' dedi.

2020 yılında PAOK'tan Fenerbahçe'ye 2.2 milyon euro karşılığında transfer edilen yunan futbolcu, Sarı-lacivertli formayla toplam 67 maça çıkıp 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

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Ligde kötü günler geçiren Hull City'de 3 maçta şans bulan Pelkas henüz skor katkısı yapamadı.