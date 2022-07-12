Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan: Ali Koç'a kırgınım, Süper Lig'den teklifler aldım, keşke...

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Yeni takımında henüz alışma sürecinde olduğunu ifade eden Ozan Tufan, "Hazırlıklar iyi geçiyor. Takımla bir adaptasyon sürecim var, yabancı arkadaşlarımla. Ben yabancıyım daha doğrusu. Sezon başı, tempolu, zor. İngiltere’de daha sert bir antrenman programı var. Mutluyum. Dediğim gibi alışma sürecim var. İlerleyen günlerde hazırlık maçlarıyla birlikte daha da güzel oturacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"KADRO DIŞI KALDIĞIM DÖNEMDE YURT DIŞINDA BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALAR YAPTIM"



Fenerbahçe’de kadro dışı kaldığı dönemde bireysel olarak çalışmalar yaptığını ifade eden Ozan Tufan, yaptığı antrenmanların meyvesini şu an aldığını söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Geçen sene 3.5-4 ay kadro dışı olayım vardı Fenerbahçe’de. Ben o dönem kulüpten izin alarak Belgrad’a gitmiştim. Orada özel bir hocayla günde 11 saat, çift antrenman programım vardı. O programı yaptım, hazırlanma süreci olarak. Sene sonunda Fenerbahçe’de kalırım ya da başka yere gidersem diye. O benim için çok güzel oldu. Şu an Hull City’de de onun ekmeğini yiyorum diyebilirim. Çünkü o antrenmanları yapmasaydım, beni zor şeyler bekliyordu" şeklinde konuştu.

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"TRANSFERDEN ÖNCE SHOTA HOCA İLE GÖRÜŞTÜM, İKİMİZ DE AYNI FİKİRDEYİZ"



Hull City ile sözleşme imzalamadan önce takımın sahibi Acun Ilıcalı ve teknik direktör Shota Arvaladze ile görüştüğünü söyleyen Ozan Tufan, "Şota hoca ile de görüştüm. O da beni çok istediğini belirtti. Ben de ona düşüncelerimi aktardım. O benden beklentilerini söyledi. İkimiz de aynı fikirde olduğumuz için çok mutluyum. Kendisini arkadaş canlısı, iyi birisi. Beni yemeğe götürdü. Hull City’deki sistemle ilgili birkaç şey anlattı. Ortak yolu bulduk, yola çıktık. İnşallah sonu güzel olur diye düşünüyorum. Takımda Seri, Traore gibi isimler var. Seri, daha önce Fulham’da oynadı. Oranın tecrübesini biliyor. Benim de bir Watford dönemim vardı. Zaman zaman oynadığım, oynamadığım maçlar oldu. 6 ay da olsa oranın tecrübesini, duygusunu tattık. Onun ben de biraz tecrübesi var. Diğer oyuncular zaten oraya hakim. Hep birlikte bir araya geldiğimizde güzel şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"KEŞKE PREMİER LİG’DE DAHA KALICI OLABİLSEYDİM"



Geçen sezon kısa bir dönem Premier Lig’de forma giydiğini ve hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ozan Tufan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Premier Lig, zor bir lig. Dünyanın en iyi ligi olan bir platformda, Watford takımıyla biz küme düşmeme mücadelesi veriyorduk. Bizim için çok zordu, benim açımdan çok zordu. Çünkü tempo çok yüksek. Biz Türkiye’de altyapıdan yetiştiğimiz için o tempoya bir anda ayak uyduramadım. Benim için zor oldu. 1-2 ay adaptasyon sürecim vardı. Birkaç maç kendi açımdan fena değildi ama Premier Lig’de bu kabul edilebilir bir durum değil. Üst düzey oyuncuların olduğu, tüm yıldızların bulunduğu bir lig benim için duygu anlamında çok güzeldi ama skor, performans anlamında çok yorucuydu. Ben o duyguyu tattığım, istediğim hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Keşke daha kalıcı olabilseydim. Beni daha tatmin ederdi. Hull City’de de aynı duyguları yaşıyorum. Championship’te olması, beni çok etkilemedi. Dünyanın en çok izlenen 6 liginden bir tanesi. Avrupa’daki bir ligin üstünde. Bunu da söyleyebilirim. Araştırmacılar tarafından adı konulan bir statü. Benim için Acun ağabeyin, Shota hocanın olması en büyük etkenlerden birisi. Ben orada olduğum için çok mutluyum. Türk bir oyuncu olarak, sahibi Türk olan bir takımı Premier Lig’e çıkarırsak, benim için gurur verici olur."

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"KAFAM RAHAT OLDUĞU SÜRECE HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"



Mental açıdan rahat olduğu zaman her şeyi yapabileceğini belirten Ozan Tufan, "Ben şu anda 27 yaşındayım. Hull ile 3 senelik bir sözleşmem var. Tabii ki hedefim öncelikle bu sene takımımı Premier Lig’e çıkartmak, o başarıyı elde etmek, elimizden geleni yapmak. Futbolda her şey var. Ama ben oralarda kalıcı olmak istiyorum. Kendimi o klasmanlarda, platformlarda görmek istiyorum. Benim için doğru olan da odur. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Kafam ve mental olarak rahat olduğum zaman ben her şeyi yapabilen bir insanım. Kafam rahat olduğu sürece ben her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.



"FENERBAHÇE’DE KALMA İSTEĞİM VARDI AMA FENERBAHÇE BUNU İSTEMEDİ"



Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldığı dönem hakkında da konuşan Ozan Tufan, şöyle konuştu:



"Biz kadro dışı kaldıktan sonra bizimle hiçbir şekilde iletişime geçilmedi. Menajerlerimizle de bizimle de iletişim kurulmadı. Söylediklerim de 6-7 ayı buluyor. O dönemden bu döneme kadar hiçbir şekilde, veda ederken bile iletişimimiz olmadı. Üzücü bir durum. Fenerbahçe’de kalma isteğim vardı ama Fenerbahçe bunu istemediği için benim kendime bir yol çizmem gerekiyordu. Ben de bu yolu seçtim. Mesut ağabey kalmayı seçti. Kendisini çok seviyorum, saygımız sonsuz. O da kalmak istedi. Beklediğinde sıkıntıları olacak. Takıma dönecek mi, dönmeyecek mi? Çok karışık. Ben de aynı şekilde kalsaydım, affedeceklerini, takıma dönmemi sağlayacaklarını düşünmüyordum. O sebepten dolayı böyle bir karar verdim."

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