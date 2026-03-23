Fenerbahçe'den Hollanda'ya transfer çıkarması! Yıldız futbolcu tribünden izlendi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardında 2. sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

De Telegraaf gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'den bir grup heyet, dün Hollanda Eredivisie'de oynanan NEC - Heerenveen maçında Türk sol kanat oyuncusu Başar Önal'ı tribünden izledi.

25 LİG MAÇINDA 13 GOLLÜK KATKI SAĞLADI!

Hollanda'da sezonun flaş takımı olan NEC Nijmegen'de en dikkat çeken isimlerden biri olan Başar Önal, 25 lig maçında 13 gole doğrudan katkıda (6 gol - 7 asist) bulundu.

2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Alman futbol platformu Transfermarkt'ta piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen 21 yaşındaki genç sol kanat oyuncusunun NEC Nijmegen ile Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Başar Önal'ı ara transfer döneminde Pisa ve Beşiktaş da istemiş, ancak genç oyuncu sezonu NEC'te tamamlamak istediğini belirterek bu teklifleri reddetmişti.