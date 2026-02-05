Fenerbahçe’den Hande Baladın için Kante’li paylaşım! 'En sevdiği müzikle'

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz’u ağırladı.
Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, B Grubu’nda 6’da 6 yaparak grubunu lider tamamladı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-8, 25-17 ve 26-24 tamamlandı.
Arina Fedorovtseva karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi daha sonra belli olacak.
Fenerbahçe galibiyetin ardından sosyal medya hesabından yeni transferleri N'golo Kante'nin adının geçtiği şarkıyla bir paylaşım yaptı:
