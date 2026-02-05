×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe’den Hande Baladın için Kante’li paylaşım! 'En sevdiği müzikle'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#CEV Şampiyonlar Ligi#Hande Baladın
Fenerbahçe’den Hande Baladın için Kante’li paylaşım En sevdiği müzikle
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 11:04

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında ağırladığı PGE Budowlani'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe, galibiyetin ardından Hande Baladın'ın yer aldığı Kante'li paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz’u ağırladı.

Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, B Grubu’nda 6’da 6 yaparak grubunu lider tamamladı.

Fenerbahçe’den Hande Baladın için Kante’li paylaşım En sevdiği müzikle

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-8, 25-17 ve 26-24 tamamlandı.

Arina Fedorovtseva karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi daha sonra belli olacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Kante transferinde düğümü Erdoğan çözdüFenerbahçe'nin Kante transferinde düğümü Erdoğan çözdü!Haberi görüntüle

Fenerbahçe galibiyetin ardından sosyal medya hesabından yeni transferleri N'golo Kante'nin adının geçtiği şarkıyla bir paylaşım yaptı:

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#CEV Şampiyonlar Ligi#Hande Baladın

BAKMADAN GEÇME!