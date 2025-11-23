Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Rize'de oynanan müsabakada devreye 2-0 önde giren Rizespor oldu.

Sarı-lacivertliler, Rizespor'un her iki golüne de tepki gösterdi.

İLK GOL ÖNCESİ FAUL BEKLENTİSİ





İlhan Palut'un öğrencileri, maçın 6. dakikasında 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler ise bu golden önce Buljubasic'in Fred'den topu faulle kaptığını dile getirerek hakem Çağdaş Altay'a itirazlarda bulundu.

Hakem Altay, bir süre VAR'ı dinledikten sonra santra noktasını gösterdi.

İKİNCİ GOL İÇİN DE İTİRAZ





Rizespor, 15. dakikada frikikten farkı 2'ye çıkardı. Karadeniz ekibi Qazim Laçi'nin şık bir frikik golüyle bir gol daha buldu.

Ancak sarı-lacivertli futbolcular bu sefer frikikten önce Fred'in topa elle müdahale etmediğini savundu.