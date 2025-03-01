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Fenerbahçe'den hakem Cihan Aydın'ın Galatasaray maçına atanmasına tepki! 'Tarafsız yönetmesi mümkün mü?'

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçeden hakem Cihan Aydının Galatasaray maçına atanmasına tepki Tarafsız yönetmesi mümkün mü
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 21:24

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, hakem Cihan Aydın'ın Kasımpaşa - Galatasaray maçına atanmasına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, sarı - lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. 

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, yaptığı açıklamada Kasımpaşa - Galatasaray maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi. 

İşte o açıklama;

"Ligimizde yakın dönemde “En büyük Galatasaray” nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem,
Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek.

Bu gerçekten hareketle kamuoyuna soruyoruz;

Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?

Bu durum adil mi?

Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?

Geçmişte formalarını giymiş Ryan Babel isimli futbolcunun, bugün gündemi sarsan “Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı alıyorduk.” itirafları karşısında,
bu kulübün sözde adalet bekçisi yöneticilerinin yorumu nedir?

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, kariyeri ile dünyanın en elit hakemleri arasında yer alan bir hakemin dahi günlerce tartışıldığı bu ortamda, gerçeklerden yola çıkarak sorduğumuz bu soruları tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum."

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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