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Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Ali Koç ile görüştü

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#Transfer#Fenerbahçe#Hakan Çalhanoğlu
Fenerbahçeden Hakan Çalhanoğlu hamlesi Ali Koç ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 01:33

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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Yaz transfer döneminin başından beri Galatasaray ile ismi anılan Hakan Çalhanoğlu'nda flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun net maaşı ile kulübünün bonservis beklentisini sordu.

Haberde; Hakan Çalhanoğlu'nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

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KAPTANLIK ÖNERDİ

TRT Spor'un haberine ise "Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşüp onayını aldı. Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdi." ifadeleri yer aldı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Hakan Çalhanoğlu

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