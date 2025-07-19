Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Ali Koç ile görüştü

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Yaz transfer döneminin başından beri Galatasaray ile ismi anılan Hakan Çalhanoğlu'nda flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun net maaşı ile kulübünün bonservis beklentisini sordu.

Haberde; Hakan Çalhanoğlu'nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

KAPTANLIK ÖNERDİ

TRT Spor'un haberine ise "Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşüp onayını aldı. Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdi." ifadeleri yer aldı.