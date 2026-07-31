Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Listeye girdi

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İSMAİL KARTAL LİSTEYİ VERDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve özellikle orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler dev bir operasyona girişti.

HEDEF HAKAN ÇALHANOĞLU

Sarı-Lacivertli yönetim, Milan’ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao transferi için yürüttüğü temaslar sırasında rotasını Inter’in kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu’na da çevirdi. Yeni sezonda yerli kalitesini artırmayı hedefleyen yönetim, Milli futbolcunun transfer şartlarını masaya yatırdı.

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GELMEYE SICAK

Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden, ancak yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlayamayan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha için nabız yoklanıyor. Edinilen bilgilere göre kariyerinde Türkiye’de forma giymeye sıcak bakan Hakan’ın, Fenerbahçe seçeneğine de olumlu yaklaştığı öğrenildi.

RESMİ GİRİŞİM YAPILACAK

Süper Lig’de uygulanacak 10+4 yabancı kuralını dikkate alan Sarı-Lacivertli yönetim, hem liderlik özellikleri hem de yerli statüsündeki kalitesi nedeniyle Hakan Çalhanoğlu’nu stratejik bir hamle olarak görüyor. Daha önce seçim döneminde Hakan Safi’nin listesinde de yer alan Milli yıldız için bu kez resmi girişim ihtimali masada.

İSMAİL KARTAL DEĞERLENDİRECEK

Teknik direktör İsmail Kartal’ın da transferle ilgili değerlendirmesi alınacak. Yönetimin olumlu rapor çıkması halinde Inter ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtiliyor. Fenerbahçe, Leao operasyonunun gölgesinde ses getirecek bir sürprize daha imza atmanın hesaplarını yapıyor.