Fenerbahçe'den Greenwood sonrası bir bomba daha! 60 milyon euroluk yıldızın transferi için düğmeye basıldı

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Fenerbahçe, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Mason Greenwood konusunda mutlu sona artık çok yakın.

Fransız basınından RMC Sport'un özel haberine göre; Fenerbahçe ve Marsilya, Mason Greenwood'un transferi konusunda bonuslar dahil 42 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde İngiliz futbolcuyla yıllık 10 milyon euro maaş üzerinden 4 senelik resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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BİR KANAT TRANSFERİ DAHA YAPILACAK!

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Sarı-Lacivertli Yönetim, Mason Greenwood transferini bitirmeye hazırlanırken, kanat için sürpriz bir hamle daha geldi: Malcom de Oliveira.

Kariyerinde Corinthians, Bordeaux, Barcelona ve Zenit gibi takımların formasını giyen Sambacı şu anda Al-Hilal'de oynuyor. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, Suudi ekibinden ayrılmak istiyor.

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MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Brezilyalı yıldızın kendilerine önerilmesi sonrasında Fenerbahçe, menajeri Fernando Garcia ile bir görüşme gerçekleştirdi. Al-Hilal'in bonservis beklentisi, Malcom'un maaş talebi gibi konular masaya yatırıldı. Sarı-lacivertliler ayrıca oyuncunun son durumuyla ilgili detaylı bilgi aldı.

MUSABA AYRILACAK, NENE DE GİDERSE MALCOM GELECEK

Fenerbahçe’nin Malcom için harekete geçmesinin nedeninin, Dorgeles Nene’ye gelen teklifler olduğu kaydedildi. Nene için özellikle Almanya’dan ciddi bir ilgi var. SarıLacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmek istiyor.

Musaba’nın da satılacak olması nedeniyle Greenwood’un yanı sıra bir kanat transferi daha planlanıyor. Yönetim Malcom için ön çalışma yapıp, Nene’nin satılması halinde hızlıca transferi bitirmeyi planlıyor.

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60 MİLYON EUROYA ALINDI, 138 MAÇTA 87 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

2023 yazında 60 milyon euro karşılığında Zenit'ten transfer edilen Malcom, Al-Hilal'de geçirdiği üç sezonda 138 maça çıktı ve 46 gol - 41 asist üreterek toplamda 87 gole doğrudan katkı verdi.

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu sağ kanadın yanı sıra forvet arkasında ve sol kanatta da görev alabiliyor.