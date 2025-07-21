Fenerbahçe'den Granit Xhaka hamlesi! Yeni teklif...

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Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in tecrübeli oyuncusu Granit Xhaka için harekete geçti.

Sky Sports'un haberine göre, Fenerbahçe, İsviçreli orta saha oyuncusu için resmi teklif sundu. Premier Lig ekiplerinden Sunderland de Xhaka ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor ve onlar da Leverkusen'e teklif iletti.

Haberde; Leverkusen'in, her iki kulübün de tekliflerini yeterli bulmayarak reddettiği belirtildi. Ancak ik ikulübün de yeni teklif yapmaya hazırlandığı bilgisi verildi.

Geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol ve 7 asist yaptı.