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Fenerbahçe'den Göztepe maçıyla ilgili açıklama: 54 kişi hakkında suç duyurusu

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Göztepe
Fenerbahçeden Göztepe maçıyla ilgili açıklama: 54 kişi hakkında suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 19:42

Fenerbahçe, Göztepe maçında çıkan olaylarla ilgili 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır. Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır. Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Göztepe

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