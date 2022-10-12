Fenerbahçe'den Gölcükspor'a İsmail Yüksek primi

Haberin Devamı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020 yılında Gölcükspor'dan 500 bin TL bonservis ve Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp karşılığında renklerine katmıştı. Sonrasında Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'ya kiralanan oyuncu, sarı-lacivertli takıma muhteşem bir dönüş yaptı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı Haberi görüntüle

Jesus'un vazgeçilmezi olan ve performansıyla A Milli Takım 'a yükselen 1999 doğumlu orta saha, hem Fenerbahçe'nin hem de kendisini yetiştiren Gölcükspor'un yüzünü güldürdü. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmede herhangi bir madde olmamasına ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen İsmail'in performansı nedeniyle Gölcükspor'a iki ayrı dönemde toplamı 2 milyon TL'yi bulan destek parası gönderdi. Bu ödemelerden ilki genç oyuncunun, Avrupa Ligi'ndeki başarılı performanslarından sonra ikincisi ise İsmail Yüksek'in A Milli Takım'a davet edilmesinin ardından gerçekleşti.

Haberin Devamı

YENİ SÖZLEŞME YAKIN

Öte yandan yılda 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek ile bu ay içerisinde zamlı yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.