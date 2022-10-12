Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Gölcükspor'a İsmail Yüksek primi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Gölcükspor
Fenerbahçeden Gölcükspora İsmail Yüksek primi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 11:38

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yıldızı parlayan genç futbolcu İsmail Yüksek için eski takımı Gölcükspor'a performans ödülü gönderildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i 2020 yılında Gölcükspor'dan 500 bin TL bonservis ve Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp karşılığında renklerine katmıştı. Sonrasında Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'ya kiralanan oyuncu, sarı-lacivertli takıma muhteşem bir dönüş yaptı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçeli İsmail Yükseki kahvehanede görenler şaşırdıFenerbahçeli İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdıHaberi görüntüle

Jesus'un vazgeçilmezi olan ve performansıyla A Milli Takım 'a yükselen 1999 doğumlu orta saha, hem Fenerbahçe'nin hem de kendisini yetiştiren Gölcükspor'un yüzünü güldürdü. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmede herhangi bir madde olmamasına ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen İsmail'in performansı nedeniyle Gölcükspor'a iki ayrı dönemde toplamı 2 milyon TL'yi bulan destek parası gönderdi. Bu ödemelerden ilki genç oyuncunun, Avrupa Ligi'ndeki başarılı performanslarından sonra ikincisi ise İsmail Yüksek'in A Milli Takım'a davet edilmesinin ardından gerçekleşti.

Haberin Devamı

YENİ SÖZLEŞME YAKIN

Öte yandan yılda 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek ile bu ay içerisinde zamlı yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Gölcükspor

BAKMADAN GEÇME!

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance
Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

#Dilara Köç

BAKMADAN GEÇME!

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

Kadıköy’deki patlamadan Bern katili çıktı

#İstanbul
Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor

Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

#Binance
Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

#Dilara Köç