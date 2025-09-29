×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül için resmi açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Gökhan Gönül#Süper Lig
Fenerbahçeden Gökhan Gönül için resmi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 20:09

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstleneceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun yardımcılığından ayrılan Gökhan Gönül'ün, Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstleneceğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Gözden KaçmasınAtletico hezimeti sonrası Xabi Alonsodan Arda Güler itirafı Özür dilerim Arda, hata yaptımAtletico hezimeti sonrası Xabi Alonso'dan Arda Güler itirafı! 'Özür dilerim Arda, hata yaptım!'Haberi görüntüle

Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır.

Haberin Devamı

Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Gökhan Gönül#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!