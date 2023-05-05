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Fenerbahçe'den Giresunspor maçı öncesi bilet jesti

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#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig
Fenerbahçeden Giresunspor maçı öncesi bilet jesti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 23:31

Fenerbahçe, Giresunspor maçında deplasman tribünü için belirlenen 650 TL bilet fiyatının 350 TL'sinin iade edileceğini ve bu bedelin kulüp tarafından karşılanacağını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik maçta Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'den bilet hamlesi geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 650 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatının 350 lirasının kulüp tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemizin Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Bitexen Giresunspor’a konuk olacağı maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıkıyor.

Futbol A Takımımızın, Bitexen Giresunspor maçı deplasman tribünü bilet satış fiyatı 650 TL olarak açıklanmıştı.

Takımımızı Giresun’da destekleyecek, tribünlerde yer alacak tüm taraftarlarımızın Passolig kartlarına ödedikleri bedelin 350 TL’si iade edilecek, bu bedel Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

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Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine, 5 Mayıs Cuma (bugün) günü saat 17.30'dan itibaren www.passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Satın alınan biletler, 2. kişilere transfer edilemeyecektir.

İyi günde zor günde sevgi ve fedakârlıkla her zaman Fenerbahçe’nin yanında olan taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig

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