Fenerbahçe'den Giresunspor maçı öncesi bilet jesti

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik maçta Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'den bilet hamlesi geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 650 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatının 350 lirasının kulüp tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemizin Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Bitexen Giresunspor’a konuk olacağı maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıkıyor.

Futbol A Takımımızın, Bitexen Giresunspor maçı deplasman tribünü bilet satış fiyatı 650 TL olarak açıklanmıştı.

Takımımızı Giresun’da destekleyecek, tribünlerde yer alacak tüm taraftarlarımızın Passolig kartlarına ödedikleri bedelin 350 TL’si iade edilecek, bu bedel Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

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Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine, 5 Mayıs Cuma (bugün) günü saat 17.30'dan itibaren www.passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Satın alınan biletler, 2. kişilere transfer edilemeyecektir.

İyi günde zor günde sevgi ve fedakârlıkla her zaman Fenerbahçe’nin yanında olan taraftarlarımızın bilgisine sunarız."