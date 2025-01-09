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Fenerbahçe'den gece yarısı olay Galatasaray paylaşımı! 'Sorarlarsa en mağdur biziz dersiniz'

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Ali Şansalan
Fenerbahçeden gece yarısı olay Galatasaray paylaşımı Sorarlarsa en mağdur biziz dersiniz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 08:58

Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray için Fenerbahçe'denı bir paylaşım geldi. Gece yarısı göndermeli bir paylaşım yapan Sarı-Lacivertliler, maçın hakemine tepki gösterdi.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Başakşehir'i konuk etti. Rams Park'ta oynanan heyecan dolu maç 2-2'lik skorla sona erdi. Bu sonucun ardından iki takımın hanesine de 1'er puan eklendi.

Fenerbahçe'den paylaşım: Bir Ali Şansalan resitali
Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray için Fenerbahçe'den paylaşım geldi. Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!"

BAŞAKŞEHİR CEPHESİNDEN DE HAKEME TEPKİ

Öte yandan Başakşehir de hakem Ali Şansalan'ın kararlarına tepki göstererek; "Bu emojiler Crespo'nun gol sevincini değil, hakemin maç yönetimini(!) temsil ediyor." paylaşıma not düştü.

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Çağdaş Atan: Bugün çok şaşkınım, gerçekten çok şaşkınım'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan maç sonunda: "Ben geçen hafta maçın hakemiyle ilgili bir yorum yaptım. Her hafta maçın hakemiyle ilgili konuşacak bir teknik adam değilim. Allah izin verirse bundan sonra çok konuşacak değilim. Senede 1 kez hakkım olur. Bugün çok şaşkınım, gerçekten çok şaşkınım, sadece onu söylemek istiyorum. Onun dışında hakemlerle ilgili söyleyecek bir şeyim yok." açıklamasında bulundu.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Ali Şansalan

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