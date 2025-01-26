Fenerbahçe'den gece yarısı 01.46'da paylaşım: 'Şımartılan rakibimiz sipariş gibi uyarı gönderiyor!'

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından gece yarısı saat 01.46'da X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı - lacivertlilerin gönderisinde şu ifadeler yer aldı:

"Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir.

Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

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Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy’de ensenizde olacağını hatırlatırız.

Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.

Birleş, savaş, zafer bizim olacak."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrasında Fenerbahçe - Göztepe maçı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"İNŞALLAH O HATA TEKRARLANMAZ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Konyaspor maçı sonrası "Yarın ikinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe bizle daha evvel dişli bir maç oynadı, Beşiktaş ile oynadı. Avrupa hayalleri var. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi, bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçtaki hatayı tekrarlamaz. Hakemin hatası olmasa maç 7'ye 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BURUK: "GÖZÜMÜZ ÜSTÜNDE"

Fenerbahçe - Göztepe maçının hakem kadrosunu takip edeceklerini söyleyen Buruk ise "İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İkinci golü bulduk ama neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim'den ofsayt çizgisi değildi. Net baktık. Ofsayt değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış'a yakın değildi. Gol beklentimiz vardı. Bir golümüz verilmedi. Onun dışında pozisyonlarımız vardı. İlk yarı durgunduk. Bir önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk, moral bozukluğu... Genel olarak iyi savunma yaptık, pozisyon vermedik. Rakibimizin kaleyi tutan şutu olmayabilir. Gol beklentimiz yüksekti. Pozisyonlara girdik. Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Gol şansı vermedik, gol yemedik. Takım savunması adına sevindirici. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Yorgunluklar başladı, değişiklikler yaptık. Sara uzun süre sonra ilk defa oynadı. Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı. Bir de stresli bir maça girdi. Ondan da beklentimiz çok yüksek. Oyuna sokamadığımız oyuncular da var. Üst üste maçlar oynuyoruz. Farkı 9'a çıkardık. Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş'a karşı iyi oynadılar. Zorlu maç olacak. Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz." demişti.