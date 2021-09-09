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GeriFutbol Fenerbahçe'den Gaziantep'e transfer olan Caulker, Erol Bulut ile buluştu
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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Gaziantep'e transfer olan Caulker, Erol Bulut ile buluştu

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Fenerbahçe'den Gaziantep'e transfer olan Caulker, Erol Bulut ile buluştu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni transferlerinden Steven Caulker, Gaziantep'e geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabaha karşı Gaziantep'e gelen futbolcu, daha sonra tesislerde teknik direktör Erol Bulut ile buluştu.

Bulut, Fenerbahçe'den kiralanan Caulker ile bir kez daha çalışacak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek futbolcuya başarı diledi.

Steven Caulker, görüşmenin ardından kendisi için özel hazırlanan program eşliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Savunma oyuncusu Caulker, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçeden Gaziantepe transfer olan Caulker, Erol Bulut ile buluştu

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