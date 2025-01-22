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Son dakika: Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıkladı! Galatasaray da peşindeydi

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#Transfer#Milan Skriniar#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıkladı Galatasaray da peşindeydi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 13:41

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da peşinde olduğu Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncuyu resmi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte ayrıntılar...

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Ara transfer döneminde savunmaya Diego Carlos takviyesi yapan Fenerbahçe, yıldız ismin ardından bir isim daha açıkladı. 

Sarı lacivertliler, Paris Saint Germain'in yıldız savunmacısı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

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FENERBAHÇE TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Skriniar ve Mario Branco'nun uçakta forma tuttuğu fotoğrafı paylaştı.

'İSTANBUL'A GELİYOR'
Fenerbahçe resmi hesabından Skriniar transferine ilişkin, 'Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor.' ifadesine yer verildi. 



BONSERVİSİYLE GELİYOR

Yapılan anlaşmanın da detayları ortaya çıkmaya başladı. Tecrübeli stoperin Fenerbahçe'ye kiralık olarak değil, bonservisiyle geleceği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun Sarı Lacivertliler'den yıllık maaş olarak ise 5 milyon Euro alacağı da gelen bilgiler arasında. 

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#Transfer#Milan Skriniar#Fenerbahçe

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