Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Leroy Sane için devreye girildi

Haberin Devamı

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, rekabeti transfere taşıyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray’ın istediği yıldız Leroy Sane’nin peşine düştü.

Leroy Sane, Bayern Münih ile yıllık 10 milyon euro maaş, +5 milyon euro prim konusunda anlaşmaya varmıştı ancak Alman devinde işler değişti. Bayern, Sane’nin menajerini değiştirmesinden dolayı imzayı uzattı.

Sane’nin, menajer Pini Zahavi ile anlaşmasının ardından Alman temsilcisi geri adım atma kararı aldı. Zahavi’nin, Sane için daha iyi bir kontrat talep ettiği ifade ediliyor.





Haberin Devamı

GALATASARAY İSTİYORDU FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Bayern Münih ile anlaşmanın tıkanması sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertliler, Bayern’in çekilmesinin ardından Sane’yi ciddi bir şekilde değerlendirme kararı aldı. Galatasaray’da Sane’nin transferini yakından takip ettiği kaydedildi.

Zahavi’nin, tüm kulüplerle görüşmeye açık olduğu aktarılırken, Fenerbahçe’nin de Sane’ye talip olmasıyla oyuncunun Türkiye’ye transferinin hiç olmadığı kadar yakın olduğu dile getirildi.