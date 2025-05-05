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Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Leroy Sane için devreye girildi

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer
Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı Leroy Sane için devreye girildi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 14:11

Son olarak Beşiktaş ile Ülker Stadı’nda karşılaşan ve 1-0’lık mağlubiyet sonrası şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe, Galatasaray ile olan rekabetini transfere taşıdı. Fenerbahçe, Galatasaray’ın da hedefinde olduğu bilinen Leroy Sane’yi transfer etmek için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar…

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Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, rekabeti transfere taşıyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray’ın istediği yıldız Leroy Sane’nin peşine düştü.

Leroy Sane, Bayern Münih ile yıllık 10 milyon euro maaş, +5 milyon euro prim konusunda anlaşmaya varmıştı ancak Alman devinde işler değişti. Bayern, Sane’nin menajerini değiştirmesinden dolayı imzayı uzattı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı Leroy Sane için devreye girildi

Sane’nin, menajer Pini Zahavi ile anlaşmasının ardından Alman temsilcisi geri adım atma kararı aldı. Zahavi’nin, Sane için daha iyi bir kontrat talep ettiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı Leroy Sane için devreye girildi


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GALATASARAY İSTİYORDU FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Bayern Münih ile anlaşmanın tıkanması sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertliler, Bayern’in çekilmesinin ardından Sane’yi ciddi bir şekilde değerlendirme kararı aldı. Galatasaray’da Sane’nin transferini yakından takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı Leroy Sane için devreye girildi

Zahavi’nin, tüm kulüplerle görüşmeye açık olduğu aktarılırken, Fenerbahçe’nin de Sane’ye talip olmasıyla oyuncunun Türkiye’ye transferinin hiç olmadığı kadar yakın olduğu dile getirildi.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Transfer

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