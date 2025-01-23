Fenerbahçe'den Galatasaray'a Skriniar çalımı! İşte son 10 yılın unutulmaz transfer çalımları

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Devre arası transferinde önceliği stopere veren Fenerbahçe, Aston Villa’dan renklerine kattığı Diego Carlos’un ardından PSG’den Milan Skriniar’ı da transfer etmeyi başardı ve Slovak futbolcuyu da dün İstanbul’a getirdi. Savunmasını Slovakya Milli Takımı’nın kaptanı ile güçlendiren Kanarya, Skriniar’ı transfer ederek ezeli rakibi Galatasaray’a da büyük bir çalım atmış oldu. Sarı kırmızılılar ara transfer döneminin başından itibaren Skriniar’ı renklerine katmak için hem kulübü PSG hem de oyuncuyla temaslarda bulunurken bu transferi noktalayan Fenerbahçe oldu.

MARiO BRANCO iLE BiRLiKTE GELDi

Sarı lacivertliler dün saat 13.54’te resmi internet sitesinde sportif direktörü Mario Branco ile Milan Skriniar’ın uçakta sarı lacivertli forma ile fotoğrafını paylaşıp “Milan Skriniar, futbol takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor” açıklamasını yaptı. Saat 16.30’da da Slovak futbolcuyu taşıyan özel uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. 29 yaşındaki futbol sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kendisini kiralık olarak sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

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TRANSFERDE DE REKABET ZiRVEDE

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet yeşil sahaların yanı sıra son dönemde transferde de kendini gösterirken Kanarya, Skriniar ile 2025’in ilk transfer çalımını atmış oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe özellikle 2023’te kıyasıya bir transfer mücadelesine girerken sarı kırmızılıların yıllık ücrette dahi anlaştığı Sebastian Szymanski, Florya yerine Kadıköy’ü tercih etmişti. Aslan ise ezeli rakibinden rövanşı uzun süredir takıma kazandırmaya çalıştığı Zaha’yı transfer ederek almıştı. Ezeli rakipler daha önce Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Mert Hakan Yandaş, Vedat Muriç transferlerinde de karşı karşıya gelmişti.

SON 10 YILIN UNUTULMAZ TRANSFER ÇALIMLARI

Futbolcu Yıl İsteyen Kulüp Bitiren Kulüp

Milan Skrinar 2025 Galatasaray Fenerbahçe

Wilfred Zaha 2023 Fenerbahçe Galatasaray

Sebastian Szymanski 2023 Galatasaray Fenerbahçe

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Dusan Tadic 2023 Beşiktaş Fenerbahçe

Halil Dervişoğlu 2023 Beşiktaş Galatasaray

Nicolas Pepe 2023 Beşiktaş Trabzonspor

Abdülkerim Bardakçı 2022 Fenerbahçe Galatasaray

Kazımcan Karataş 2022 Beşiktaş Galatasaray

Gedson Fernandes 2022 Galatasaray Beşiktaş

Irfan Can Kahveci 2021 Galatasaray Fenerbahçe

Mert Hakan Yandaş 2021 Galatasaray Fenerbahçe

Vedat Muriç 2019 Galatasaray Fenerbahçe

Emre Akbaba 2018 Fenerbahçe Galatasaray

Mehmet Ekici 2017 Beşiktaş Fenerbahçe

Ozan Tufan 2015 Beşiktaş-G.Saray Fenerbahçe

Erkan Zengin 2015 Fenerbahçe Trabzonspor