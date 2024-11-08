Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Hodri meydan!

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F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı yabancı hakem getirip pozisyonları değerlendirme konusunda Galatasaray ile anlaştıklarını yinelerken sarı kırmızılı yönetici İbrahim Hatipoğlu ile aralarında geçen konuşmaları anlattı. Dün FBTV’ye çıkan Ilıcalı yabancı hakem konusunu Hatipoğlu’nun gündeme getirdiğini ve kendilerinin de kabul ettiğini hatırlatırken şunları söyledi:

HEM MARK CLATTENBURG HEM DE MARKUS MERK’LE ANLAŞTIK

“Sayın Hatipoğlu beni aradı, güzel bir sohbet oldu. Ben ‘Siz 1 hakem getirin, ben de UEFA’dan bir hakem rica edeyim, pozisyonları inceleyelim’ dedim. ‘1 gün süre verir misiniz?’ dedi. Ertesi gün, ‘Tamam hakem bulduk.’ dedi. Biz Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg’u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. ‘Tamam çok güzel yapalım’ dedim, ‘Ama milli takım arasında yapalım’ dedi. Ona da ‘Tamam’ dedik.” Sarı lacivertli yönetici bir kez daha Galatasaray’a çağrıda bulunduğunu da belirterek şu ifadeleri kullandı: “Milli takım arasında 3 haftadır erteledikleri hakemleri getireceğiz, yurt dışından hakem ya da hakemlere pozisyonları getireceğiz, pozisyonları seyrettireceğiz, biz kendilerini davet edeceğiz, pozisyonlarınızı getirin, beraber koyalım, katılmıyorsanız istediğiniz pozisyonları gönderin, gösterelim. Sonra bu pozisyon niye yok demeyin. Hodri meydan! Hem katılmayıp işi sulandırmaya kalkmayın.

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YÖNETiCi OLDUĞUMDAN BERi BENi KARALIYORSUNUZ, GÜLÜYORUM

Yönetici olduğum günden beri beni karalıyorsunuz. Gülüyorum. Doğrunun peşindeyiz. Kendimiz için değil her takım için adalet, her takım eşit olsun. Bunun mücadelesindeyiz. Sizden yabancı hakeme inceletme teklifi geldi, biz kabul ettik. Ortada yoksunuz.”

ŞU ANDA MAALESEF TERAZiDEN KAÇAN BiR TAKIM GÖRÜYORUZ

En üst düzey iki hakem incelesin demişiz, ‘Önce bu sezona bakalım’ dedik, İbrahim Hatipoğlu “Geçtiğimiz sezona da bakalım” dedi. Biz zaten geçtiğimiz sezona da bakmak istiyoruz. Bizim hakkımız asıl geçen sezon yenildi. İstediğiniz her yere bakalım. Sizi masaya getiremiyoruz ki, teraziden kaçan hırsızdır. Maalesef şu anda teraziden kaçan bir takım görüyoruz. Sorun değil. Tecrübeliler bekliyordu, ben beklemiyordum.”

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HERKES ‘ONLAR GELMEZ’ DEDi

“Bu süreçte bütün arkadaşlarım bana devamlı ‘Onlar gelmez’ diyorlar. ‘Hayır karar verdik, hakemleri, tarihi belirledik’ diyorum, ‘Gelmezler’ diyorlar. Tweet attım, yine “Gelmez onlar” dediler. Tweetten sonra açıklama, ‘Sinsilik, bir plan var, yok şöyle...’ falan dediler. Soruyorum, bunun neresinde bir plan var.”