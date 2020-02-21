AsÄ±rlÄ±k Ã§Ä±narlar FenerbahÃ§e ve Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda, Ãœlke Stadyumu FenerbahÃ§e ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Spor Kompleksi'nde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Bu dev derbi Ã¶ncesinde her iki kulÃ¼p de birbirine sosyal medyadan gÃ¶nderme yaparken, paylaÅŸÄ±mlarÄ±n son halkasÄ± FenerbahÃ§e'den geldi.

"KAPATALIM Ã–NÃœNÃœ"

2014-15 sezonunda FenerbahÃ§e, Ãœlker Stadyumu'nda Galatasaray'Ä± aÄŸÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Dirk Kuyt'Ä±n 80. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle skoru 1-0'a getiren sarÄ± lacivertliler, mÃ¼cadeleyi bu skorla sonlandÄ±rÄ±rken 3 puanÄ± hanesine yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Â

MaÃ§ esnasÄ±nda canlÄ± yayÄ±n yapan Galatasaray Televizyonu'nda 2 spiker maÃ§Ä± izleyicilere aktarÄ±rken, Kuyt'Ä±n gol pozisyonuna girdiÄŸi esnada 'KapatalÄ±m Ã¶nÃ¼nÃ¼' sÃ¶zleriyle serzeniÅŸte bulunmuÅŸtu.

FenerbahÃ§e, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Kuyt'Ä±n gol sonrasÄ± sevincini paylaÅŸÄ±rken, 'KapatalÄ±m Ã¶nÃ¼nÃ¼' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rselle birlikte paylaÅŸarak o maÃ§a atÄ±fta bulundu. (FotomaÃ§)