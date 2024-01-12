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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap ve çağrı

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Dursun Özbek
Fenerbahçeden Galatasaraya cevap ve çağrı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 19:21

Galatasaray'ın bugün yaptığı basın toplantısı sonrası Fenerbahçe, sarı-kırmızılı kulübe çağrıda bulunarak, "Tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz" dedi.

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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü’ne çağrımızdır. Kendileri için her şey yolunda iken ‘itidal çağrıları’ yapıp ilk puan kaybında 'Sportif AŞ Başkanvekili’nin basın toplantısı yapacağını' duyuran rakibimiz, bugün bir sürprizle Başkanı ve İkinci Başkanının da yer aldığı, üç kişilik -geniş katılımlı- bir basın toplantısı düzenlemiştir. İlgili toplantının tek odağının, algıların tek hedefinin, ısmarlama sorular soran yönlendirilmiş basın mensuplarının tek paydasının Kulübümüz olması, Fenerbahçemizin büyüklüğünün göstergesidir! Toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan, konuları saptıran, kendilerini akıllı ve tüm kamuoyunu konulardan bihaber zanneden bu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk. Bu vesileyle samimi olduklarını görmek ve tüm kamuoyuna da bunu göstermelerine fırsat vermek adına kendilerine uzun süredir pek çok kez yaptığımız çağrımızı yineliyoruz: Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz. Kulübümüzü altı boş söylemlerle sürekli itham edenlerin, bu çağrımızı tarihi bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Fenerbahçe'nin duruşunu ve rakibimizin tutumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Dursun Özbek

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