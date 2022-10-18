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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'İlginç zaman dilimlerinde...'

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Var
Fenerbahçeden Galatasaraya cevap: İlginç zaman dilimlerinde...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 17:12

Fenerbahçe, Galatasaray'ın dün gece yarısı yaptığı açıklamaya resmi site aracılığıyla cevap verdi. Galatasaray da Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından yeni bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü, resmi siteden bir açıklama yaparak ezeli rakibi Galatasaray'ın dün gece yarısı 'Utanç Vesikası' başlığıyla yayınladığı bildiriye cevap verdi.

Yapılan açıklamada, "Futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını ‘ilginç zaman dilimlerinde’ takip etmek zorunda kalıyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 10. haftasının sona ermesiyle bazı kurumlar ve kişilerin öncülüğünde futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını ‘ilginç zaman dilimlerinde’ takip etmek zorunda kalıyoruz.

Camiamızın tek vücut olarak hedefe odaklandığı ve kaliteli bir oyunla kazanarak yoluna devam ettiği, tüm istatistiklerde iyi noktada olduğu zamana denk gelen bu ucuz yaklaşım; Fenerbahçe’yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir.

Bu hezeyan Türk futbolunun marka değerinin içini boşaltmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır.

Gerek kurumlar düzeyinde yapılan iç siyaset odaklı, zamansız hezeyanın yansıması olan açıklamalar gerekse akıldan, izandan, perspektiften yoksun ve futbol kültüründen, kurallarından uzak, gülünç yorumlar, tamamen uzun süreli alışkanlıkların eseridir.

Tüm bu yaşananlara dair camiamızdaki farkındalığın oldukça üst seviyede olduğunu biliyor; taraftarlarımızın sezon başından itibaren olduğu gibi bugün ve sezon boyunca sadece takımımızı destekleme, birlik beraberlik içerisinde durma odağında kalarak Kulübümüze en büyük faydayı sağlayacağını dile getiriyoruz.

Takımımızın sahadaki emeğine, kendinden emin duruşuna zarar verme hedefinde olan her kişi ve kurumla gereken mücadeleyi vermekten kesinlikle geri durmayacağımızı vurguluyoruz."

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GALATASARAY'DAN CEVAP GELDİ: ADALETTEN KORKANLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Galatasaray sosyal medya hesabından; "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok #TürkFutboluİçinAdalet" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Fenerbahçeden Galatasaraya cevap: İlginç zaman dilimlerinde...

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GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Sarı kırmızılı kulüp, gece geç saatlerde yaptığı açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası!" ifadelerini kullanmıştı.

İşte GALATASARAY'ın bildirisinin tamamı:

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