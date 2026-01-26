Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin resmi yayın organından yapılan açıklamada, Galatasaray kulübüne cevap geldi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde olmuştu:

Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!

Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un, teknik direktörümüz Okan Buruk’u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır. Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu “Ali kıran baş kesen”in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.

Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir.

Galatasaray’ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır.

Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır.

Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye’deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur.

Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır.

Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç;

Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?

Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?

Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?

Galatasaray Spor Kulübü

Fenerbahçe'nin cevabı bu şekilde oldu:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.

Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.

Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."