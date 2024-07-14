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Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a Oğuz Aydın çalımı!

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#Fenerbahçe#Oğuz Aydın#Transfer
Fenerbahçeden Galatasaray ve Beşiktaşa Oğuz Aydın çalımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 18:06

Fenerbahçe, adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferinde mutlu sona yaklaştı.

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Fenerbahçe, 23 yaşında milli golcü Oğuz Aydın'ın transferi için Akdeniz ekibiyle anlaşmaya vardı.

Alanyaspor ile anlaşan sarı lacivertliler, genç futbolcuyla da sözleşme görüşmelerine başladı ve yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Oğuz Aydın'la 4 yıllığına el sıkışılırken Hollanda'da bulunan oyuncunun sağlık kontrolleri ve imza için 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Oğuz Aydın transferinde mutlu sona ulaşılmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başarılı futbolcu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve başarı dilediği öğrenildi.

Bu sezon daha önce Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'nin üçüncü yerli transferi Oğuz Aydın oldu.

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#Fenerbahçe#Oğuz Aydın#Transfer

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