Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a Oğuz Aydın çalımı!

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Fenerbahçe, 23 yaşında milli golcü Oğuz Aydın'ın transferi için Akdeniz ekibiyle anlaşmaya vardı.

Alanyaspor ile anlaşan sarı lacivertliler, genç futbolcuyla da sözleşme görüşmelerine başladı ve yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Oğuz Aydın'la 4 yıllığına el sıkışılırken Hollanda'da bulunan oyuncunun sağlık kontrolleri ve imza için 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Oğuz Aydın transferinde mutlu sona ulaşılmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başarılı futbolcu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve başarı dilediği öğrenildi.

Bu sezon daha önce Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'nin üçüncü yerli transferi Oğuz Aydın oldu.