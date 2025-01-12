Fenerbahçe'den Galatasaray tepkisi: Hediye edilen bir maç daha

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir açıklama yayımladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray takımına hediye edilen bir maç daha
Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!
Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!
Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."