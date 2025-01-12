Fenerbahçe'den Galatasaray tepkisi: Hediye edilen bir maç daha

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir açıklama yayımladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray takımına hediye edilen bir maç daha

Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!

Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;

Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."