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GeriFutbol Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası imalı paylaşım: "Kirli lobi VAR..."
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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası imalı paylaşım: "Kirli lobi VAR..."

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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası imalı paylaşım: "Kirli lobi VAR..."
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Fenerbahçe, Galatasaray'la Kasımpaşa arasında oynanan ve tartışmalı penaltı pozisyonunun damga vurduğu maçın ardından imalı bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta penaltı tartışması yaşandı.

Konuk ekip Kasımpaşa, Varga'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Erkan Özdamar oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe, tartışmalı Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu
Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Sarı lacivertliler, Galatasaray maçının sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, Atalet YOK" ifadelerine yer verdi.

Kasımpaşa Kulübünden hakem kararlarına tepki
Kasımpaşa Kulübünden hakem kararlarına tepki
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