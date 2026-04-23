Fenerbahçe’den Galatasaray maçı öncesi Osimhen başvurusu! Rapor hazırlandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, oynanacak maç öncesi TFF'ye bir başvuruda bulunacak.

OSIMHEN BAŞVURUSU

Fenerbahçe, Victor Osimhen’in kullandığı sert koruyucu materyalin rakip oyuncuların sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF’ye başvuruda bulunacak.

Kulüp doktorları, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırladı.

HAKEM YASİN KOL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu maçları yönetecek hakemleri duyurdu. Buna göre, Galatasaray'ın, 26 Nisan Pazar akşamı sahasında Fenerbahçe ile mücadele edeceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

