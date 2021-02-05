Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel psikolog hamlesi!

Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de kritik derbinin hazırlıkları sürüyor.

Sarı Lacivertli takımda ayrıca bir süre önce göreve getirilen Klinik Psikolog İbrahim Eke de bu süreçte rol alıyor.

Daha önce Milli Takımda ve yine Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çeşitli eğitimlerde ('UEFA Antrenör B Kursu', 'UEFA Antrenör A Kursu', 'UEFA Antrenör Pro-Lisans Kursu', 'UEFA Profesyonel Kaleci Antrenörlüğü Kursu', 'UEFA Atletik Performans Antrenörlüğü Kursu', 'Psikolojik Performans Danışmanlığı Eğitimi', 1. Lig ve Süper Lig Hakem Seminerleri, TFF Temsilciler Seminerleri) "Sporda Psikoloji Uygulamaları" ve "Performans Psikolojisi" vb. görev alan Eke, derbi öncesi takımla seanslar yapıyor.

Sahada sakin, tahriklere kapılmadan, taktiğe ve sistemine bağlı bir kurgu ile derbiye çıkacak olan Fenerbahçe’de tek hedef galibiyet.

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